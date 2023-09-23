繼光香香雞執行長黃智雄表示，有感於少子化及人力池競爭，為消弭業界普遍對餐飲低薪印象、改善就業環境，10月起領先強化門市夥伴薪資待遇及福利，如門市人員調薪4％、且通過每月考核還能調薪，月薪最高達36～40K，並注重生活平衡，提供每月10天例休假。

黃智雄指出，繼光香香雞門市店長除了獎金外，更可參與門市淨利分潤5％，透過經營管理為自己創造百萬年薪，也能選擇和公司合資或獨立內部創業，一圓創業夢想。而公司內部舉辦炸雞職人盃競賽，若得到前三名職人盃名譽可另行年度加薪，優於多數餐飲同業平均值。

繼光香香雞目前全台有70多家門市，下半年將在全球強力拓點，16日已進駐大直美麗華、28日將進駐新店裕隆城試營運，10月更首次進駐桃園機場，讓等飛機的旅客都能享受台式炸雞。同時，明年10月預期將插旗澎湖開出首間門市。

海外方面，除了中國大陸外，繼光香香雞在加拿大有2間門市，菲律賓已有Estancia Mall、Eastwood Ccity、TriNoma Mall等3家，年底將在Ayala Malls Manila Bay開出第4家。集團預期至年底全球門市可達500多間，新展店可望帶動營運成長動能。

繼光香香雞表示，維持服務及產品品質、持續為社會穩定貢獻，是全體員工共同努力的成果，此次提供調薪感謝同仁付出，也期待能讓全體夥伴們同心協力、持續堅守崗位，為消費者提供更美味的餐點及服務。