屏東高爾夫球代工廠「明揚國際」在22日發生爆炸意外，造成多人死傷，屏東消防局公布火場影片，證實他們還沒射水就發生爆炸意外。對此，醫師潘建志翻閱過去的學術論文分析，爆炸原因應是現場存放大量的高爾夫球主成分「聚丁二烯」，第一次應是靜電導致聚丁二烯粉塵爆炸，加上大火超過聚丁二烯的燃點700度，造成火勢四處延燒、不斷爆炸。

潘建志在臉書粉專「BillyPan 潘建志醫師」發文表示，此次大火久燒不停、不斷爆炸，顯示工廠堆積大量燃燒物，「罪魁禍首，應該就是最大量的『聚丁二烯』Polybutadiene」；潘建志翻閱台灣學者過去的學術論文《ABS工廠事故調查》，聚丁二烯在粉末狀態下可以造成粉塵爆炸，第一次爆炸可能發生在初步加工的廠區，「不需要別的原因，光是產能滿載，粉末在運送管線中摩擦產生的靜電，就有可能造成聚丁二烯粉塵爆炸」。

潘建志指出，第一次爆炸的大火燃燒高溫達到1000度，超過聚丁二烯的燃點700度，就算不是散佈在空氣中的粉塵狀態，工廠儲存中最大量的聚丁二烯原料或是加工後聚丁二烯半成品也會產生爆炸，「這是火勢難以控制，四處延燒和不斷爆炸的原因」；潘建志提到，聚丁二烯看似安定，但燒到700度後也會成為火藥，因此除了是高爾夫球主成分外，也是固態火箭中的火藥輔助成分，幫助黏合其他火藥。

最後潘建志感嘆，消防隊員為了搶救受傷員工的生命，明明知道危險也要衝進去，這是非常高尚的情操。「讓我們對他們致上敬意，也希望政府能以最高規格表揚他們和撫恤家屬。願死者安息，傷者康復」。