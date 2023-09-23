明揚國際屏東廠房火警釀6死、逾百傷，其中3名消防員不幸殉職。（圖／報系資料照）

屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日下午17時許驚傳爆炸，這起火警總共造成6死102傷的慘劇。據了解，最早到場的3位消防員進入火場後，並沒有射水，在無線電喊撤退後，還沒逃出去就爆炸，最後導致3消防員殉職1失聯。消防局長許美雪表示，弟兄使用乾粉滅火器進入火場，前進不到10公尺就遇到爆炸，狀況太突然才造成弟兄重大傷亡。

消防局長許美雪表示，屏東消防局於22日下午17時31分接獲報案，17時42分抵達現場，廠商隨即提供「物質安全資料」給趕扺的消防人員，17時57分屏二分隊小隊長陳文川回報現場為化學物質洩漏，17時59分消防搶救人員持滅火器進入，但煙霧越來越大，消防弟兄進入火場不到10公尺，18時01分帶隊官即下令撤退，卻於撤退途中，就發生爆炸。

消防局表示，消防人員救災時發現，其中一處屬於高爾夫球生產線，區域內有油漆、液壓油等可燃物，所以救災有一定難度，也才因此一直發生爆炸。救災人員第一時間進入火場救災時，發現濃煙不斷變大，通報「撤離！撤離！」後就發生爆炸，幾名消防弟兄也因而殉職。

據了解，罹難的3位同仁第一時間前進火場勘查火點，沒想到卻突然爆炸，第1位拉出來的是屏二分隊的賴俊儒消防員，而在深夜又在火場內找到2具消防人員遺體，第3具遺體找到時已被燒到剩下骨頭，因此難以辨認是否也為消防弟兄。