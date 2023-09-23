衛生局長張賢政（中）表示，預防病媒蚊滋生最重要的做法就是「巡、倒、清、刷」，也提醒各區區長確實執行。（徐佑昇攝）

謝國樑

基隆市21日新增8年來首例本土登革熱病例，而安樂區也有居民投訴指出安樂市場有積水還堆滿垃圾的問題，恐成為登革熱病媒蚊溫床。對此基隆市長謝國樑於23日召集環保局、衛生局及各區區長，要求本周末需盤點各區同時有積水及髒亂處所，並通報相關單位處理，至於安樂市場髒亂積水個案，也將依法開罰。

安樂區的安樂市場附近居民近日向議員投訴，市場內防空避難所不只有嚴重積水，高度淹過大腿，還堆滿垃圾，居民也擔心恐怕成為散播登革熱溫床，希望能盡速清理。

對此謝國樑表示，他相當重視登革熱案例以及安樂市場個案的問題，並認為北部地區較少出現登革熱疫情，必須要用更嚴謹的態度檢視與因應，而不是消極處理。

謝並要求環保局長馬仲豪對於該個案要盡快在幾天內處理完畢，不能以該處屬於私人為由延後處理，針對該案也要直接依「廢棄物清理法」開罰。

謝也要求，各區區長本周末要一一與里長連絡，盤點轄內易積水髒亂點，立即通報並排除，避免成為登革熱滋生源。

衛生局長張賢政表示，防範登革熱最重要的就是「巡、倒、清、刷」，也希望個區長可以向居民宣導，清理可能滋生病媒蚊的處所。目前各區長日前已先行至轄內民眾的菜園等處，勸導民眾不要囤積雨水，將容器內的積水倒除乾淨。