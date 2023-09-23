俄羅斯黑海艦隊總部昨（22）日遭到烏克蘭飛彈襲擊，損失慘重，根據烏克蘭國防部最新消息指出，這起攻擊行動一共造成9死16傷，包括2名高階將領重傷，比俄羅斯國防部最初說的1名士兵死亡，還要多出許多。
根據CNN、美國之音、塔斯社報導，烏軍發射10枚風暴影巡弋飛彈，攻擊位於克里米亞島塞凡堡（Sevastopol）市中心的俄軍黑海艦隊總部。其中9枚飛彈遭防空系統擊落，只有1枚命中。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）也證實了這項消息。
布達諾夫指出，攻擊一共造成數十人傷亡，傷者包括俄軍指揮官羅曼楚克（Alexander Romanchuk）上將、參謀長佐科夫（Oleg Tsekov）中將，其中佐科夫因傷勢過重，已經失去意識。
烏克蘭特種部隊透過社群平台Telegram表示，他們選在俄國海軍將領召開會議的時候發動攻擊，「展現高度精準性」，並把這起特別行動稱為「螃蟹陷阱」（Crab Trap）。
另有傳聞指出，俄軍黑海艦隊司令索科洛夫（Viktor Sokolov）也在轟炸中身亡，不過這個說法並未被烏方證實。
從網路上流傳的畫面可以看到，黑海艦隊大樓遇襲後冒出滾滾濃煙，遠從城市另一端就能看見，近觀大樓內部則是陷入火海，估計損失不小。最近一個月來，烏克蘭陸續摧毀克里米亞部署的防空系統，擊中造船廠內的2艘軍艦，反攻愈打愈深入，使俄軍承受莫大的壓力。
文章來源：Ukraine Special Forces say strike on Russia’s Black Sea Fleet HQ left dozens dead and wounded ‘including senior leadership’
文章來源：Generals are among the wounded in Sevastopol in serious condition. Budanov spoke about the attack on the headquarters of the Black Sea Fleet of the Russian Federation
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