烏克蘭22日發動空襲，擊中俄羅斯黑海艦隊總部，建築物燃起熊熊大火。

俄羅斯黑海艦隊總部昨（22）日遭到烏克蘭飛彈襲擊，損失慘重，根據烏克蘭國防部最新消息指出，這起攻擊行動一共造成9死16傷，包括2名高階將領重傷，比俄羅斯國防部最初說的1名士兵死亡，還要多出許多。

根據CNN、美國之音、塔斯社報導，烏軍發射10枚風暴影巡弋飛彈，攻擊位於克里米亞島塞凡堡（Sevastopol）市中心的俄軍黑海艦隊總部。其中9枚飛彈遭防空系統擊落，只有1枚命中。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）也證實了這項消息。

俄羅斯黑海艦隊總部遭烏克蘭飛彈擊中，滾滾濃煙直竄天際。（美聯社）

布達諾夫指出，攻擊一共造成數十人傷亡，傷者包括俄軍指揮官羅曼楚克（Alexander Romanchuk）上將、參謀長佐科夫（Oleg Tsekov）中將，其中佐科夫因傷勢過重，已經失去意識。

烏克蘭特種部隊透過社群平台Telegram表示，他們選在俄國海軍將領召開會議的時候發動攻擊，「展現高度精準性」，並把這起特別行動稱為「螃蟹陷阱」（Crab Trap）。

另有傳聞指出，俄軍黑海艦隊司令索科洛夫（Viktor Sokolov）也在轟炸中身亡，不過這個說法並未被烏方證實。

從網路上流傳的畫面可以看到，黑海艦隊大樓遇襲後冒出滾滾濃煙，遠從城市另一端就能看見，近觀大樓內部則是陷入火海，估計損失不小。最近一個月來，烏克蘭陸續摧毀克里米亞部署的防空系統，擊中造船廠內的2艘軍艦，反攻愈打愈深入，使俄軍承受莫大的壓力。