戴軍豪、陳家玲23日參與桃園市「超敢動」指導團的保齡球課程。（蔡明亘攝）

桃園市體育局今年首推「超敢動」指導團，23日在中壢亞運保齡球館，齊聚10多位身障者參加保齡球課。（蔡明亘攝）

過去疫情中斷許多身心障礙人士有限的運動節奏，桃園市體育局今年首度推出「超敢動」指導團，號召近百位專業教練，規畫逾170堂多元運動課程，提供身障者免費參與。今在中壢亞運保齡球館，齊聚10多位身障者參加保齡球課，盼多多運動減少身體機能衰退，也增加生活自信心。

桃園市身心障礙「超敢動」指導團運動項目多，最受歡迎的包括保齡球、有氧瑜珈、肌力訓練、棒球及水域運動等，體育局結合市內各運動場館規畫課程，學員自發性報名參加，突破身體障礙，讓指導教練「超感動」，適逢明日登場的桃園市身心障礙親子運動會，要上場比賽的學員們，每周按部就班耐心地練習，盼拚出好成績。

60歲的戴軍豪分享，24年前在紡織廠工作，出車禍後胸腰椎粉碎性骨折，無法上班讓他意志消沉，後來在家人鼓勵下，陪伴他出門打保齡球，自此信心大增，甚至還開始改良輪椅，研究如何提升保齡球的準度。

47歲的陳家玲則是因13年前的車禍，胸腰椎神經受損，下半身失去知覺，她8年前開始接觸保齡球運動，偶爾還會參與游泳和射箭等活動，她分享，多運動有助減少身體機能衰退，也增加生活信心，且亞運保齡球館還特別設置無障礙坡道，讓輪椅族進入球場，讓他們方便許多相當感謝。

指導團教練李振能說明，保齡球對身障者來說是非常好的運動，運用全身力量並培養手、眼、腳協調度，可讓身障者透過訓練減低身體退化。他也說，其實教導身障者與教一般人打球一樣，只是要特別注意學員身體狀況，多講解訣竅，只要多練習大家都能逐漸上手。

體育局今年與平鎮、中壢、南平、蘆竹等多個運動中心及運動場館合作，聘請專業教練及防護員，給予安全、專業的運動指導，課程7月開跑，截至8月底已有超過600人次參與，希望讓身心障礙朋友從運動中得到快樂與自信，培養自發運動習慣。課程將持續至10月，歡迎身障朋友一同加入運動行列，詳細課程資訊可至「桃園超敢動 運動i臺灣2.0」粉絲團或至報名系統（https://www.beclass.com/rid=274b1e6649e700246bf7）查詢。