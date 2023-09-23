新北市教育局今在市府1樓彭園舉行「2023年鬥艷時尚伸展台決賽表演暨頒獎典禮」，是全台最大場流行服飾及彩妝時尚大秀，今年以「Others」為主題，新增青少年組賽事，副市長劉和然出席並與市府幼兒園小朋友一起走秀，感受最具張力的時尚舞台。

劉和然表示，新北鬥艷已邁入第7年，為新北市高中職每學年度關注的重要活動，特別感謝黎明技術學院大手攜小手共同舉辦。本年度首度邀請宜蘭、台北、新北及桃園市學校參賽，更新增青少年組賽事，同時擴大國際創意造型設計組參賽規模，全面帶動技職教育及時尚產業的發展，藉由多元美感及國際文化的元素，打造創新、共融、時尚、美學的新北國際美學城市。

本次競賽由黎明技術學院及樟樹國際實中協助承辦，今年跨學制首創的「青少年組」賽事，培養國七至高一學生相關服裝改造及創作技能，從競賽中扎根職業試探。

賽事中「國際創意造型設計組」相較去年20組120名學生，今年擴大增加計28組、168名學生參賽，選手依照56位來自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓等新住民模特兒跨文化特質，結合各國傳統節慶元素改造服飾、融入妝髮完成整體造型設計，解析各國節慶文化以專業再加以創作，多數參賽隊伍選擇婚禮及春節設計，有以越南的國花荷花作為配色與造型設計奧黛服飾，添加越南風情韻味，亦有以金色緞帶、刺繡、花飾點綴創造富有層次感的印尼風采圖案以象徵財富、繁榮與好運。

視覺設計參賽者復興商工周禹彤，使用喜歡的蘭花圖案當作布花設計底色，結合花語「尊重」的含義，加上繪製圍著一圈牽著手來自不同族群的象徵，並設計愛心形狀排列形成花朵，希望展現文化包容、融洽、接納的創作精神。

首次參賽手作創意商品設計組國立頭城家商吳宜柔表示，目標是在未來參加全國技藝競賽的時候拿到金手獎，不想錯過任何增加比賽經驗的機會。很高興這次新北市鬥艷競賽開放外縣市參賽，讓自己可以透過競賽跟其他縣市優秀選手交流，彼此分享學習成果。

國際創意造型設計組能仁家商吳喻柔表示，媽媽年輕時在越南對美容美髮非常有興趣，聽聞這個比賽就不斷鼓勵參賽，且去年有機會擔任模特兒協助隊友獲得好成績，今年便以越南春節為主題，希望將紅色的富貴喜氣與熱情奔放，妝點出越式奧黛風情。