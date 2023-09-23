台灣師範大學美術館即日起同時開展3檔與校史與藝術典藏深刻相關展覽。(李侑珊攝)

台師大美術館4樓是「開放修復展與典藏精選展」，開放修復展由校內文物保存維護研究發展中心修復師，在館內進行移地開放式修復。(李侑珊攝)

台灣師範大學今(23)日舉行美術館啟用典禮，即日起同時開展3檔與校史與藝術典藏深刻相關展覽，全館7層樓未來兼具展覽、文物修復、教學、研發等多項功能，將帶動跨世代、跨領域、多元文化價值交流，是面向國際的大學美術館，也是城市的美術館。

台師大校長吳正己在致詞時表示，台師大美術館的設立，讓台師大百年來累積的文化專業有個棲所，也給現在與未來的學生更優質的學習與創造力資源，不只是有利於藝術學院的學生，還希望任何科系都在此交流。

台師大美術館籌備處主任白適銘提到，美術館不僅擁有展演空間，同時也是校園學習空間的一環。對美術、設計、藝術史等系所，以及台大、台師大、台科大3校聯盟跨校選修的學生而言，提供了多元的教學空間，讓學習場域與策展空間產生全新的連結。

台師大表示，美術館開放的3檔展覽，分別聚焦在台師大與藝術的3個不同交集。1至3樓是「百年再啟：2023年台灣美術院院士大展」，該院由校內畢業校友之藝壇菁英及校外專家學者共同組成，院士專業涵蓋創作、設計及理論各種領域。該展覽集結49位院士參與，作品風貌精彩多元，體現本校在臺灣藝術史上發揮關鍵角色的重要性，以及開創下一個百年的宏偉企圖。

台師大介紹，4樓則是「開放修復展與典藏精選展」，其中開放修復展由校內文物保存維護研究發展中心修復師，在館內進行移地開放式修復，觀眾不僅能欣賞修復完成的畫作，並能親臨修復過程，尤其面對長達5公尺的橫幅巨作，格外具備高度挑戰性，視覺震撼國內少見。

台師大說明，典藏精選展則精選本館典藏中，數位台灣藝術史上最具影響力的大師級人物，包括朱德群、黃君璧、林玉山、趙春翔、黃昌惠等精彩佳作，一方面呈現校內師長在美術創作上的教學脈絡，另一方面展示豐富多元的創作面向，讓來館觀眾深刻感受百年名校的人文高度與美學廣度。

台師大提醒，3檔展覽即日起展出至11月4日，免費參觀，展覽開放時間為每週二至六上午10：00至下午17：00，週日、週一、國定假日及連續假期休館。想了解更多師大美術館消息，請查詢官網(https://www.artmuse.ntnu.edu.tw/)。