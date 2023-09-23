金鐘視帝龍劭華2021年拍戲期間昏迷，送醫後搶救無效，享壽68歲。今年是他逝世2周年，女兒陳璇在IG上貼出父女牽手的黑白照，悲痛寫下：「我愛你，我想你。」吐露這段時間以來的思念。

陳璇昨（22日）晚發文表示，「兩年裡背著你的影子，有很多哭的理由，有很多下不了筆、無法動彈的瞬間，有很多關於『如果你還在就好了』的想像」，但她只能持續忍受這個傷痛，也會努力找回美好的記憶，希望能因此而不覺得難過，「這是我能到達的，最安定的遠方。」字裡行間，充滿對父親的想念與自我喊話。

貼文一出，引來粉絲紛紛替她加油，並安慰道：「不敢想卻又很想他…怎麼都無法淡忘」、「我也是，抱妳好多個」、「你很棒了喔」、「妹妹加油喔」，希望能因此給予她鼓勵。

龍劭華2021年9月14日到高雄拍戲時，在飯店房間內昏迷，送醫搶救後宣告不治，享壽68歲，逝世消息令所有人一片譁然，當時陳璇也以千字文與父親告別，感謝父親一直以來的陪伴，她會好好照顧自己，讓父親能放心地往前走。