申河均在劇中飾演一名生計型律師。（翻攝自愛奇藝國際版）

辛載夏在劇中飾演申河均的同父異母弟弟。（翻攝自愛奇藝國際版）

韓劇《惡人傳記》 集結影帝申河均與實力派演員金英光、辛載夏共同主演，由擅長拍攝黑色犯罪題材的《壞傢伙們》、《再婚上流》金廷珉導演執導，劇情描述被視為法律界最底層階級的生計型律師變成精英惡人的故事，申河均飾演為了生活到處找案子接的律師「韓東洙」，由於捲入一起危險事件而被恐懼與不安籠罩，因此踏入邪惡的世界成為惡人。

因演出《命定之人》連環殺人魔一角，讓人起雞皮疙瘩的金英光，這次飾演棒球選手出身，個性殘忍且隨時會暴走的犯罪組織「流星幫」副手「徐道英」，預告中他也展露出塊塊分明的結實身材，加上踹人的狠樣，令粉絲直呼是最帥氣的「惡人專業戶」；先後在《浪漫速成班》、《模範計程車2》中擔任大魔王的辛載夏則飾演申河均的同父異母弟弟「韓范宰」，有著出色手藝以及強大生活能力的他，在二手電腦店工作，同時為哥哥介紹能賺錢的案子，沒想到卻因此讓哥哥逐漸變成惡人，也讓自己成了事件中間人。

日前辛載夏受邀上廣播節目，聊到與影帝申河均初次見面的情況，由於2人韓文姓氏同音同字，主持人忍不住好奇辛載夏是否有問過申河均的故鄉是哪裡的「申氏」，辛載夏爆笑回答：「我有問，雖然明知道問了也沒有，但為了緩解見面的尷尬才問的，前輩雖然親切地回答我，但之後我們就沒再說話了」，讓錄音室現場響起一片笑聲。辛載夏還回憶起第一次見到申河均時，畢竟對自己來說如同是遇到了大前輩，所以見到他本人就像是看電影一樣興奮，還忍不住發出感嘆聲「哇嗚」。受訪當時《惡人傳奇》已開拍5個月，辛載夏補充表示現在跟申河均已經是可以隨意開玩笑的關係，前輩也對自己很好，所以在拍戲現場都敢說些無聊搞笑的話來炒熱氣氛。

而由於辛載夏曾與金英光一起演出《皮諾丘》，笑稱這次再見到金英光時的第一句話就是：「哥的個子又更高了嗎？」顯現私下好交情。又由於接連在作品中以大魔王角色讓觀眾印象深刻，辛載夏透露就連自己母親都好奇且不斷追問他這次在《惡人傳記》中會是怎樣的角色，無奈在未能正式公開之前他只能對母親說謊，如今終於解禁可以講出自己「從良」了，角色是再平凡不過的普通人，讓他放下壓在心中許久的大石頭。

在日前公布的主預告片中，韓東洙（申河均飾）原本是個幫人懲制惡人、但為了接案只要1萬韓元（約台幣240元）就願意寫檢討書的生計型律師，在認識流星幫的狠角色副手徐道英（金英光飾）之後，因為一個牽涉16兆韓元（約台幣3840億）的提議，儘管明白和徐道英合作不是會變成殘障就是變成一具屍體，但韓東洙還是從原本在恐懼中瑟瑟發抖並帶著沾著血的手跟徐道英握手合作到逐漸黑化，最後充滿自信地宣示：「等著看吧！看看到底是誰會死、誰會活！」

《惡人傳奇》將於10月14日起，每週六、日獨家在愛奇藝國際站與韓國同日更新。