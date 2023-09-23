雲林縣聽語障福利協進會，解說「手語名」對於聾人的獨特意義。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣聽語障福利協進會23日於雲林縣斗六市行啟紀念館，舉辦「『以我的名字呼喚我』我的手語名─雲林地方聾人文化特展」。「手語名」是聾人社群中個人的專屬名稱，通常根據某人的臉部或身體特徵來命名，每個手語名都有其故事，希望藉由此次特展，促進社會積極看待身心障礙者，建立共融友善環境。

雲林縣長張麗善表示，我們要提升聾人的公共參與，幫助他們了解地方文化特色、融入日常生活，同時也要開辦手語訓練課程，讓更多人懂手語，方便與聽語障朋友溝通。此次特展訪問很多聾人朋友，將其感人故事集結成冊，每個聾人都有其手語名，呼喚對方的名字，是一種尊重與鼓勵。

張麗善說，雲林縣目前有近5萬名身心障礙者，縣府團隊一直致力推動身心障礙者相關福利服務，積極建構符合身心障礙者需求的多機能服務方案及空間，期待透過多樣性的福利措施，落實身心障礙者權利保障及全人照顧。

協進會理事長蕭玉敏提到，此次特展歷時2年籌備，訪談來自雲林縣20鄉鎮的40名聾人代表，深刻體現了聯合國身心障礙權利公約的核心價值，並凸顯聾人與聽人的緊密合作參與。協會作為主辦方，積極採用以聾人為本的工作模式，以確保計畫更貼近聾人的需求與期望。

聾人代表黃美津指出，手語名是聾人文化的特色，協會透過展覽與一系列活動，不僅深化社會對聾人文化的了解，還鼓勵聾人社群思考自身文化的重要性，讓大家看到聾人文化的多樣與價值。有社會的共同參與，更能建立包容多元的環境，讓每個人都能夠以自己的名字被呼喚、被理解。