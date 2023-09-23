高雄一名招姓男子2004年因家庭巨變頓時一無所有，竟前往苓雅區一家按摩店，誆稱自己是三民二分局鼎金派出所的警員，脅迫女子性交得逞。事後招男逃亡17年，直到去年才自行投案，一審判刑3年8月，且須於執行前強制治療；二審法官審酌他願賠償50萬3000元與女子和解，予以減刑半年，無須強制治療；最高法院今天駁回上訴，昭男被依強制性交罪處刑3年2月定讞。

判決書指出，招男於2004年11月到苓雅區自強路某間按摩店，向按摩店女子自稱是三民二分局鼎金派出所周姓員警，脅迫與他性交，否則就以無照營業移送，女子不敢得罪因而被迫性交，事後因不堪受辱，前往鼎金所問有無該名周姓員警，整件事情才因而曝光。

招男逃亡17年後，直到去年5月投案。一審法官依強制性交罪判處3年8月，執行前須受強制治療最長3年。招男不服提起上訴。

二審法院審理時，他指稱：「逃亡期間都在工地打零工，因為打零工不需要身分證，但收入很少，生活不如意，且年輕時犯罪，自己做的事情要出來面對，所以想結束逃亡，去服刑，重新開始，也想工作來彌補被害人，才主動投案」。

招男表示，與前妻有14年婚姻，並育有2女，但後來因染上賭癮，妻子就外出工作養家，因為認識新歡後就外遇，2人最後只能離婚收場。

招男說，孩子監護權、金錢也都被帶走，因自尊心嚴重受創，加上經濟困難，還無法聯繫上女兒，因一時情緒調節困難，才會計畫性找可宣洩性慾對象，將女子視為代罪羔羊而犯案。

二審法官認，招男主動投案後並坦承犯行，也表達願意賠償，並以50萬3000元與被害女子達成調解；法官審酌，招男當場先付10萬元，看得出坦然面對錯誤，且逃亡這17年也未再犯案，且已覓得穩定工作，沒有強制治療必要，因此撤銷原判決，改依強制性交罪處徒刑3年2月。最高法院金駁回上訴，全案定讞。