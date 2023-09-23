The Mets, at 71-82, are now guaranteed a losing record.



Excluding shortened seasons, they are the fourth team in Major League history to post one the year after winning 100+ games, joining the 1986 Cardinals, the 1971 Reds and the 1932 Cardinals. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) September 22, 2023

「砸錢就能買到勝利」的鐵律，不適用於本季的大都會，去年拿下101勝、團隊薪資高達3.64億美元（約新台幣112億）的「梅子軍團」，23日以4比5不敵同區勁敵費城人，吞下今年第82敗，正式被拒於季後賽大門外。

大富豪科恩（Steve Cohen）近幾年替大都會盡心盡力，履行經營球隊的職責，撒下大量銀彈替陣容進行補強，季前分別以4330萬美元年薪網羅雙王牌韋藍德（Justin Verlander）、薛瑟爾（Max Scherzer），也砸下5年1.02億美元留住守護神狄亞茲（Edwin Diaz），讓他成為史上最貴的牛棚投手。

不料狄亞茲意外在WBC（世界棒球經典賽）受傷，本賽季報銷，似乎註定大都會將迎來悲慘賽季，6月打出7勝19敗，大都會早早和分區龍頭勇士拉開到接近20場勝差，無奈只能在季中交易截止日前舉起白旗，送走韋藍德、薛瑟爾等主力。

費城人拿出衛冕國聯冠軍的決心，儘管一度處於2分落後，但6局上靠著當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）3分炮一舉超前，大都會不甘示弱，硬是在正規9局結束前追平比分，不過最終勝利女神仍是站在費城人身旁，10局下藉著波姆（Alec Bohm）再見安打取勝，繼續以5場勝差領跑國聯外卡戰績榜。

大都會無緣季後賽，根據大聯盟記者迪寇莫（Anthony DiComo）消息，扣除縮水賽季，大都會是大聯盟史上第4支拿下百勝後，隔年無法進入季後賽的球隊，上一次為1986年的紅雀。