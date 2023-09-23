為了使願景轉化為實際影響力，共同守護海洋生態與實踐ESG精神，豐群水產定期發起淨灘活動，今年的活動選在高雄旗津貝殼館附近沙灘舉行，共有104員工及眷屬報名參加，協力清理高雄旗津沿岸的沙灘，現場也有環保局人員指導撿圾及分類原則，新聞局「高雄畫刊」編輯小組也派員到場採訪此企業公益活動。最後共清除255公斤的海廢垃圾，踏實貫徹「與海共存」的永續理念。

豐群水產總動員104位員工及親友，一同在炎炎日走淨沙灘，支持生態永續（圖片來源：豐群水產提供）

豐群水產特別安排與美國子公司大黃蜂食品跨東、西太平洋一起活動，9月23日這天，豐群在台灣高雄，而大黃蜂食品在美國聖地牙哥，分別淨灘，集結東西方兩家企業的力量，共同改善海洋生態，以實際行動表達對漁業永續發展和環境保護的堅定承諾。

此次活動也鼓勵員工攜帶親友、小孩同樂、讓海洋環境教育向下扎根。（圖片來源：豐群水產提供）

為了讓海洋環境教育向下扎根，此次活動也鼓勵員工攜帶親友、小孩同樂。偕同員工一起參與淨灘的孩子們，一方面能藉機認識海洋環境並學習尊重自然，養成將垃圾隨手帶走、不隨意棄置廢棄物的習慣；另一方面，透過深入家鄉土地的環境教育，能夠幫助他們學習珍惜海洋、土地資源，在擁抱海洋的同時也能守護海洋。

最後共清除255公斤的海廢垃圾，踏實貫徹「與海共存」的永續理念。（圖片來源：豐群水產提供）

豐群水產總經理周昌毅表示，身為台灣遠洋漁業永續發展的表率企業和實踐基地，多年來竭盡所能參與並發起海洋生態保育行動。這次透過淨灘活動讓員工親自感受海灘垃圾量的震撼，相信能使員工對於產業面對的永續、環境議題更有感。淨灘活動也響應了豐群的企業理念「與時俱進，與海共存」，並將之具體化，鼓勵員工從日常生活中改變行為，實現垃圾減量，承擔社會責任，攜手守護地球。