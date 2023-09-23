知名作家吳淡如經常透過社群分享生活，近日她發文透露自己多年前分到3樣家產，沒想到爸爸卻說「妳分走我們家最大的財產」，讓她一頭霧水，後來才知道這3樣東西代表家族重要時刻。

吳淡如透露幾年前媽媽過世後，爸爸問她想要什麼家產，她小心翼翼運走爺爺的骨董書桌、祖母留下的裁縫機，還有一個爺爺的朋友日據時代結束回到日本前，所贈送的花盆。

有一次吳淡如爸爸在家族聚會上說「淡如，妳知道，妳分走了我們家最大的財產喔」，讓她和弟弟聽了都一頭霧水，接著爸爸又說「妳分走了我們家最貴重的家產！那是一個無價的聚寶盆喔。」

之後吳淡如忽然醒悟，為什麼下意識選了這些東西，書桌代表求知，有讓她好好讀書；而花盆可能真的是聚寶盆，它來後的確也沒窮乏過，「感覺在投資或商業判斷上好像也變聰明了」；至於縫紉機代表祖母的愛，「原來，我的確拿走了我們家最貴重的家產啊。比起萬貫家財，這才是我要的東西。」

有網友看了之後，也發現那個聚寶盆好像是早年埋在地底的濾水器，吳淡如也恍然大悟：謝謝你幫我找到，我實在想不出來到底是什麼？」吳淡如對理財和投資相當有一套，據傳身家超過2億。