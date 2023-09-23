台灣菸酒董事長丁彥哲今天宣布嘉義營業處「虎尾營業所暨發貨中心」正式啟用，開始全面推動菸酒公司物流體系改革，邁入現代化物流作業管理階段，成為雲林高鐵站特區內第2個重要建設亮點。

因應產品銷售通路模式改變及顧客多元消費習慣，菸酒公司運用數位科技導入資訊整合系統，更不斷精進與工研院合作共同研議雲林地區物流作業最佳化，對雲林地區銷售營運及貨品配送模式啟動變革，由現行分散接單配送方式改變為集中開單、統一發貨，落實商物流分離改善管理分散問題，提升人力、物力資源投入效益及貨物配送效率，進而降低貨品運輸碳排量，響應政府綠色循環經濟政策。

台灣菸酒公司於2016年開始啟動土地取得及興建規劃，購得土地約8347平方公尺(約2524坪)，總興建面積約4820平方公尺(1458坪)，於2018年9月正式開工興建虎尾營業所暨發貨中心，期間歷經營造廠商更替延後完工期程，又配合各項建築安全法規及克服各項施工困難，花費相當長期間取得合法執照，投資總金額達3億元以上。

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