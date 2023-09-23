屏東科技園區內高爾夫球具工廠（明揚國際公司），昨天晚間發生火警，造成消防員殉職，宜蘭縣政府消防局今天（23日）表示，已立即針對達管制量以上的公共危險物品列管場所檢查，共計46家，預計中秋連假前檢查完畢，希望藉由查核方式，強化場所安全管理。

消防局局長徐松奕表示，工廠使用的危害性化學品可能於發生火災時，造成極大的救災風險，本次查核重點除公共危險物品場所位置、構造及設備抽查危險物品儲存種類、數量核對外，並加強廠區消防防災計畫及廠區平面配置圖（H-CARD）等資料查核。

他表示，消防法在2019年修正通過，為讓搶救人員可在災害發生時第一時間得到最正確搶救資訊，業者應於災害發生時有責任提供廠區化學品資訊、平面圖，並指派專人至現場協助救災，以維護消防員的救災安全。

宜蘭縣長林姿妙呼籲，各工廠平時除應依法設置消防安全設備，強化場所自主檢查外，更應依廠內製程危害特性強化自衛消防編組，定期結合消防局進行火場指揮救災安全演練，除避免火災發生，並於災害來臨時減少傷亡及財產損失。