屏東科技產業園區22日晚上發生火災，造成上百民眾受傷、數人死亡。桃園市長張善政今天請桃園6間主要宮廟捐出善款，希望台灣各縣市響應，幫助不幸罹難朋友家屬。

張善政表示，主要邀請桃園6個主要宮廟，率先號召善心人士響應。他說，事故造成打火弟兄、勞工朋友罹難，希望桃園朋友的善心可以捐款到帳戶，這些善款也會盡快轉到中央、屏東權責單位。張善政提到，希望讓台灣多數縣市響應，給家屬幫助。

宮廟包含中壢慈惠堂、桃園景福宮、桃園明倫三聖宮、中壢仁海宮、桃園慈護宮、龍潭龍元宮。仁海宮董事長王介禧代表發言，他說，因為事發突然，實際金額還要開會討論，但超過500萬沒有問題。

主要是邀請桃園6個主要宮廟，率先號召善心人士，針對大火災，已經有打火弟兄、勞工朋友罹難，希望桃園朋友的善心，捐款到善心帳戶，善款能很快轉到中央、屏東權責單位，給他們幫助。希望能啟動台灣絕多數縣市響應，幫助不幸罹難朋友的家屬。

民眾若要捐款：

（1）戶名：桃園市市庫存款戶（桃園市社會救助金專戶）

匯款銀行：台灣銀行

桃園分行帳號：026038-000011

指定捐款「屏東0922火災爆炸事件-消防員」或「屏東0922火災爆炸事件」

（2）亦可利用網頁搜尋「做好事公益平台」，進行2萬元以下小額捐款，民眾只要進入做好事公益平台網站註冊會員，選擇我要捐款點選捐款專案「屏東0922火災爆炸事件」或「屏東0922火災爆炸事件-消防員」即可線上用多元方式捐款（網路銀行、ATM或超商繳款）