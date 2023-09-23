節氣已進入秋分，是否考慮為居家空間換個氣象？HOLA和樂家居與日本京都設計品牌SOU・SOU再度攜手推出「節氣系列」第二彈-秋分。秋分系列包含最適合台灣氣候的天絲兩用被、降溫後實用的法蘭絨毯，還有玻璃水壺以及陶瓷飯碗。

HOLA與 SOU．SOU聯手推出的「秋分」新花色奶油棕SO-SU-U十數和圓點，以輕盈卻又帶有禪意的灰色調為基底，呈現秋日獨有的寧靜，灰色調在色譜上介於黑白兩色之間，而秋季到了「秋分」這天剛好過一半，南北半球受光相等、晝夜時間也剛好對分，對應台灣俗諺「秋分暝日對分」的節氣意涵。

SOU．SOU玻璃水瓶500mL x 2入，999元。（HOLA提供／古明弘台北傳真）

此外，在基色上結合經典花色「十數和圓點」設計，用代表秋季豐收果實的卡其、剛轉紅的楓葉般的紅棕、以及代表暖陽的粉橘點綴，秋意濃厚。

即日起至10月18日期間，凡購買任一SOU．SOU系列商品，即贈送SOU．SOU 陶瓷風鈴乙個（全台限量1500組，每一會員限贈送乙個，部分門市不參與活動）。（HOLA提供／古明弘台北傳真）

即日起至10月18日期間，凡購買任一SOU．SOU系列商品，即贈送SOU．SOU 陶瓷風鈴乙個（全台限量1500組，每一會員限贈送乙個，部分門市不參與活動）。