大陸央視新聞23日報導，東帝汶總理夏納納9月21日至25日訪問中國出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式。與中國國家主席會晤，就中東關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛重要共識。雙方一致決定將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係並發表聯合聲明。

兩國一致認為，中東建交21年來，兩國堅持相互尊重、平等相待，傳統友誼日益深化。

東方高度欽佩新時代十年中國取得的偉大成就，認為中國式現代化展現了現代化的新圖景，拓展了開發中國家走向現代化的路徑選擇，為人類對更好社會制度的探索提供了中國方案。

中方祝賀東帝汶成功舉行議會選舉和政府換屆，積極評價東帝汶恢復獨立21年來持續推進國家發展振興，在經濟建設、民生改善方面取得重要成就。中方願繼續提供力所能及的幫助。

兩國同意繼續保持高層交往積極勢頭，加強戰略溝通，鞏固友好與政治互信，持續推動雙邊關係發展。

兩國強調，在涉及彼此核心利益的問題上相互支持是中東關係戰略性的重要體現。東方重申堅定奉行一個中國原則，承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，不與台灣建立任何形式的官方關係，不進行任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家統一所作的努力。中方重申堅定支持東帝汶人民自主選擇符合本國國情的發展道路，堅定支持東帝汶維護國家主權、安全和發展利益，堅決反對外部勢力干涉東帝汶內政。

東帝汶高度讚賞習近平提出人類命運共同體理念，歡迎全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。

兩國高度評價共建「一帶一路」合作取得的積極成果，將盡快簽署《中東關於共同推進「一帶一路」建設的合作規畫》。

兩國一致同意充分利用中東經貿聯委會等機制，不斷擴大雙邊貿易和投資規模。

產業振興方面，東帝汶感謝中國提供98％稅目輸華產品零關稅待遇。

基建發展方面，中方願著眼東帝汶政府施政重點，指導企業運營和維護好東帝汶國家電網，同東方開展通信基建合作。

糧食自給方面，兩國將實施好雜交水稻栽培、糧倉與食品加工、玉米機械化生產、農技合作（二期）等農業專案，建設好農業高新技術開發區，助力東帝汶糧食自給和農業現代化進程。

民生改善方面，中國政府將繼續派遣醫療隊為東帝汶人民提供醫療服務，實施好東帝汶國家影像中心等專案。

兩國同意密切軍方高層交往，加強在人員培訓、裝備技術、聯演聯訓等領域合作。

兩國同意加強湖南同友省（區）馬納圖托區合作，實施好蔬菜種植和畜牧水產養殖等合作專案，支持澳門特別行政區與帝利市早日締結友城關係。

中方支持東帝汶早日成為東協成員，歡迎東帝汶在地區合作中發揮更大作用，願向東帝汶提供能力建設支援等力所能及的幫助。

兩國積極評價中國－葡語國家經貿合作論壇（澳門）為促進中國同葡語國家開展互利合作、拉緊經濟紐帶發揮的重要作用，將共同落實好2022年4月中葡論壇部長級特別會議成果，繼續在論壇架構下加強合作。

雙方一致認為，中東在國際事務中擁有共同利益和相近立場主張，支持聯合國在維護世界和平、促進共同發展和推動國際合作方面發揮核心作用，將在國際事務中相互支持。

夏納納總理對中國政府和人民的熱情友好接待表示感謝，期待中國領導人早日訪問東帝汶。