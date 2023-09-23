屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，造成數名消防員殉職、員工罹難，逾百人受傷，屏東縣消防局表示，「業者給的資訊不明確」，搶救時不斷發生爆炸，追問業者才知道廠房內有過氧化氫。桃園市議員黃敬平表示，消防員生命三權已有立法保障，2020年桃園旭富製藥大火，消防員2次行使退避權沒有釀成遺憾，事後追問業者才得知廠房內有大量金屬鈉；黃也指出，該案後桃園市消防局就主動調查工業廠房的結構、囤放原料，並建立資訊系統讓消防弟兄救災前確實掌握資訊，保障生命安全。

黃敬平今(23日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，2019年立法院三讀通過「消防員生命三權：資訊權、調查權、退避權」修入消防法；2020年12月，桃園市蘆竹區的旭富製藥公司大火，連燒2日也發生2次爆炸，員工1死1傷；當時第一次發生爆炸時，桃園市消防局的一名大隊長擔心同仁安全，第一次實施退避權，但廠房內大火燒到隔天，雖然無火無煙，但消防員要進入救災時聽到異響，便第二次行使退避權，沒過多久就發生第二次大爆炸。黃敬平也坦言，若當下沒有退避，很可能會有消防員傷亡。

黃敬平說，當時現場的指揮官去詢問旭富製藥，業者才跟消防隊說廠房內還有8桶金屬鈉、重達1280公斤，但先前完全沒有告知消防人員，也讓大隊長當場痛罵業者。

黃敬平表示，在該事件發生後，桃園市消防局這兩三年就不斷精進，與其靠業者告知資訊，還不如市府自己把桃園市所有園區、廠房調查清楚，消防局也建立一個手機APP資訊系統，每個消防員接到火警、尤其是工業區火警時，都能在系統上看到廠房的結構、地形圖、管線等資訊，還有化學物質等各種原料的囤放位置，這都是平常稽查、檢查建檔在資訊系統裡面，也會做定期更新，在進入救災前，指揮官也會再次確定廠房內部資料，這是保障消防弟兄生命最重要的一環。