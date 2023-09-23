隨著人們對環境開發越來越廣，不時聽到動物遭路殺的消息。一位女子近日回家時，發現大馬路上有一條死掉的南蛇，旁邊還有許多零錢，讓她相當好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛笑說，可能是打怪所以才會有零錢噴出來，不過也有內行人透露，其實這是一種破除災厄的傳統習俗。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，她在下班回家的路上發現一條死亡多時的南蛇，油然升起一股惻隱之心，想要讓蛇不再被輾壓，於是徒手一把抓蛇放到附近的草叢裡，「但我想問的是為啥旁邊那麼多零錢…」。

對此，許多人紛紛回應，「打怪會噴錢這應該是常識」、「這種怪物會掉金幣還有小綠跟紅防」、「你旁邊再找找看，我記得還會掉防卷」、「打怪噴錢很正常，看看周遭有沒有卷軸還是武器」、「印象中RPG的遊戲都是這樣沒錯」；另外也有不少網友想到經典動畫《魔法阿嬤》中的角色小扁，「確定不是小扁嗎？要不要幫他搶一顆西瓜」、「小扁！拜託你投胎當隻鳥行不行！」、「小扁，時間過了餒」。

有內行人則說明，其實這是一種傳統習俗，「老一輩流傳…看見蛇代表要破財…所以身上有硬幣直接往外丟，破了這個災…另一種是說，土地公需要錢，所以要去土地公廟燒金紙～（但是這都是說夢見的…）」。

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