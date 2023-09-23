屏東明揚國際惡火奪6命，傷者陸續被救出送醫，高雄市出動消防人員支援及後送醫療協助，根據調查統計，有28名死傷者為高雄市市民，其中消防員1名罹難、2名受傷，社會局立即啟動相關服務機制，赴殯葬處及各醫療院所展開「一對一社工關懷服務」，第一時間協助與陪伴火災事件的傷者與家屬，安撫家屬情緒、瞭解需求及提供必要的協助。

高雄市長陳其邁及市府團隊今日親自慰問傷者及罹難者家屬，發放慰問金；社會局並啟動一對一社工關懷服務及慰問，對象包含於高雄市醫院治療的傷者及目前於屏東各醫院治療的高雄市民，為方便家人照顧需轉院回高雄市醫治者，市府團隊已協調並協助辦理手續。

社會局表示，生活重建是一段漫長的路，社工於第一時間給予情緒支持與關懷陪伴，後續視傷者及罹難家屬需求提供心理諮商、經濟協助及法律諮詢等，希望協助傷者與傷亡者家屬盡快復原、回歸正常生活。