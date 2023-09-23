何泓姍出道至今和不少大咖演員合作，獲益良多。（LiTV、兩岸電影展提供）

在《如懿傳》裡，飾演小琵琶的大陸女星何泓姍外型宜古宜今，加上敬業、好相處的個性，讓她片約不斷。出道至今她已合作過無數大咖演員，包含周迅、霍建華、陳曉、馮紹峰等。她說《如懿傳》裡的周迅與霍建華，對她的鼓勵與幫助讓她獲益良多，才讓她飾演的小琵琶被觀眾喜愛。

何泓姍說一開始和周迅對戲心裡很忐忑，尤其有不少打她巴掌的戲，「我會跟她說，現在看妳，我很緊張，請讓我多看妳一會兒，然後我會看她很久、很久，等我看她到心中舒服適應了，我才開始演。」何泓姍透露和周迅的巴掌、鞭打戲都是來真的，因為敬業的周迅要她真的打，「有一次我鞭子抽她，我看她一瞬間眼淚就飆出。」難道當時不害怕嗎？「怕我也得繼續演下去，我怕鏡頭不過，因為已經拍了。」

她也透露在《錦心似玉》時，和鍾漢良一對戲就笑場，「記得我在拍的時候，跟WA哥（鍾漢良），我們兩個對戲時，還沒開始就笑場了，但演的時候我們就狠狠的在演，這個角色確實不討喜。」她這回參與兩岸電影展，在《不二兄弟》中，雖然戲分不多卻很有意義，她讓自閉症患者理解自己的特別之處，宛如溫暖的陽光，「這個角色對我來說很重要，也讓我堅持要去幫助、去認識自閉症患者這樣的群體。」

難得來台會粉絲，她抽空接受LiTV專訪，當聽到自己被粉絲封為「水晶系娃娃」，她瞬間害羞起來，「其實我是第一次聽，我真的覺得是盛讚，整個人心情都開朗了，如果可以的話，可以多誇一誇我。」不過她認為自己個性上比較像男孩，因為私下很愛電競比賽，「我會去現場看比賽，其實我玩的東西比較特別一點，還有用相機，復古類的照片相機拍攝。」