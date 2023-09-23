提供更全面的防災支援，北市23日於市府1樓中庭舉辦共融防災指引成果發表會，與台北市多愛公益協會合作，為身心障礙者設計一系列共融防災指引。北市社會局表示，有鑒於身心障礙者在災難發生時會面臨不少困境，為此製作多元化指引，如幫視障者錄製語音指引、聽障者製作手語影片等，確保市民在危急時刻能採取合適避難方式。

北市共融防災指引23日亮相，北市副市長李四川與身障者一同參與防災演習，實際示範避難方法，透過參與式的體驗，不僅能加深市民對防災知識的理解，更能感受到提前準備的重要性。

李四川表示，共融防災指引涵蓋風災、地震及火災等多種災害情境，為確保訊息能完整傳遞，採用多元化方式，例如幫視障者錄製語音指引檔案、聽障者則製作手語影片，此外，還為肢障者和心智障礙者製作易讀防災指引繪本，確保所有人都能掌握防災知識。

社會局表示，北市透過「身心障礙者社會參與、能力發展及各項重建活動補助計畫」，補助台北市多愛公益協會製作共融防災指引，也感謝各方合作，包括各障別代表、國家災害防救科技中心、銘傳大學都市規劃與防災學系及北市消防局，為指引編製貢獻智慧。