人稱「殺手教父」的天道盟美鷹會大哥王鑫，檢警懷疑他涉入中國公關顧問公司董事長李世仁、台北市廢土公會前理事長王國振槍擊等案，涉犯《組織犯罪》、《教唆殺人未遂》、《恐嚇取財》等罪嫌，2021年間刑事局大動作逮捕王鑫等5人，但調查後檢察官認為事證不足，今將王鑫等人以不起訴處分。

檢警懷疑，王鑫等人涉入2起槍擊案，包括2013年6月間立法院槍擊案，當時中國公關顧問公司董事長李世仁在立院旁鎮江街遭槍擊，大腿中槍送醫，警告意味濃厚；2018年7月，綽號「錢多多」的台北市廢土公會前理事長王國振，在中山區濱江街洗車場洗車時遭槍手連開6槍，命中小腿；另外王鑫等人還涉入3起恐嚇取財、恐嚇取財未遂案。

刑事局於2021年7月間，將王鑫、王建翔、美鷹會長劉克堅、劉克堅的左右手劉宗銘、王鑫前司機李冠緯拘提到案，並由全副武裝的除暴特勤隊員戒護移送被告至台北地檢署；檢方複訊後諭令王鑫200萬元交保、王建翔100萬元交保、劉克堅與劉宗銘均50萬元交保、李冠緯60萬，5人均限制出境出海。

但檢方調查後，以王鑫等人涉入槍擊、恐嚇取財、組織犯罪等，證據不足，因此處分5人不起訴。

本刊調查，有「殺手教父」之稱的王鑫，是美鷹會精神領袖，他在道上以慓悍凶狠出名，就連其他幫派大哥見面也得敬他三分，各界人士都對王鑫頗為忌憚。王鑫始終隱身幕後，行蹤飄忽不定，3個月就會搬家1次，30多年闖蕩江湖，從未有前科，直至2021年7月被警方逮捕移送，才首度在媒體曝光。