「星二代」徐新洋去年520向相戀多年的俄羅斯籍女友宋蕊安（Soa）求婚成功，小倆口今（23日）在美福飯店辦喜事，32歲的新郎徐新洋滿臉幸福表示，婚宴籌備1年，蠻多細節需要注意，也因忙於婚禮，推掉許多工作，笑說老爸是「強力靠山」，令徐乃麟笑回：「我羨慕生1個，多生就是有責任。」自嘲很辛苦，搞笑向廠商喊話：「代言主持找我，我的體力可以。」

問到生子計畫，徐新洋說不急，「明年就是龍寶寶」，徐乃麟笑說想說兒子1月登記今年可以抱孫，「加油，趁你老爸有體力能帶孫。」徐乃麟還透露奉茶時，老婆汪家璉哭得比他還更慘，他還虧她「我們是娶媳婦不是嫁女」，直說老婆特別感性。

徐乃麟和徐新洋接受訪問。（圖／鄭宜熏攝）

問起爸爸是否有傳授持家之道，徐新洋說：「他沒有教我持家，但我看很多。」表示「愛妻守則就是她說的都買單」，此話令徐乃麟吐槽：「你的都是我買單。」徐新洋透露沒簽婚前協議，目前財務仍自己管，未來都會交給老婆，這點令爸爸很認同。

徐乃麟豪撒三百萬娶媳婦 超狂人脈星級賓客到場祝賀。

徐乃麟砸300萬替兒子辦婚宴、席開35桌，他也大方表示禮金全給兒子，「我們家慣例都是給他們（新人）。」他與徐新洋邀請的藝人僅佔3到4桌，胡瓜、丁柔安、方芳芳、柴智屏、曾國城、白雲、楊繡惠、熊熊、瑤瑤、APPLE等藝人皆到場祝賀。