農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘因進口蛋與農業部多次隔空交火，22日他揭露自己被傳威脅訊息，不得不關閉臉書粉專。桃園警方追查後，發現嫌犯以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入。（摘自臉書）

農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘因進口蛋與農業部多次隔空交火，22日他揭露自己被傳威脅訊息，不得不關閉臉書粉專。桃園警方追查後，發現嫌犯以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入，將持續查緝。

桃園警方表示，22日獲知訊息後，23日上午報請桃園地檢署指揮，另經主動聯繫當事人後，家屬表示目前一切安好、暫不報案。不過警方仍對其家屬及住所加強安全維護，避免遭受危害。

警方表示，初步調查後，發現嫌犯以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入，並冒用國人相片申設帳號，對人恐嚇危害，將協請刑事警察局調閱相關涉案帳號資料，積極追查偵辦。

警方也說，桃園市長張善政對此案高度重視，指示警方積極介入調查，警方呼籲，恐嚇他人生命財產安全於法不容，將持嚴正執法立場詳加調查，嚴懲不法。

桃園市議員凌濤表示，除了桃園市政府蘇俊賓副市長已主動將該案送交桃檢偵辦。他也請轄區警局全力協助，針對其住家及人身安全，請同仁增加安全措施，保護我們桃園市民。據了解，刑警局、科偵隊也已介入追查。

凌濤說，維護市民安全、保障言論自由，是民主國家的基本。他也提醒總統府副祕書長黃重諺不要為了想幫「小英男孩」陳吉仲出口氣，而到各種酸言酸語的留言按讚，助長了某些網友過激的舉動。