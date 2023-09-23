嘉義縣長翁章梁責成縣府經濟發展處、消防局落實危險物品管制及消防安全。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

屏東科技產業園區「明揚國際」公司疑存放大量化材料，又具高度易燃性，大火造成嚴重傷亡，今嘉義縣長翁章梁除表哀悼，也責成縣府經濟發展處、消防局落實危險物品管制及消防安全，目前得知，嘉義縣因廠區危險物品存放量達管制數量申報家數有45家，另被消防局列管為危險工作場所共1904處，其中列為公共危險物品場所有68家。

「明揚國際」爆炸火災，造成多名消防員殉職、員工罹難，翁章梁內心沉重，非常不捨，說消防同仁火裡來，水裡去，捨身救災精神令人感佩，他要向殉職的隊員致上最高的敬意，也要向罹難者和家屬表達哀悼，並祝福傷者脫離險境、早日康復。

面對屏東工廠爆炸火警，翁章梁說，沒有人願意發生意外，但為避免意外發生，縣府要以此為鑑，加強管理，已特別責成經濟發展處和消防局嚴加稽查縣內廠區囤放危險物品相關管制，並加強消防安全管制作為。

經發處指出，工廠如儲放列管危險物品達管制量時，需依工廠危險物品申報辦法，每年1月和7月定時申報危險物品基本資料、範圍、化學文摘社號碼、聯合國編號、中英文名稱、分子式、數量、用途、放置方式及放置位置等，並配合消防局前往工廠廠區進行危險物品稽查，至7月，嘉縣共申請45家。

此外，針對大埔美精密機械及馬稠後產業園區，服務中心23日已將相關訊息發布於ERP(廠商入口網站)，廠區內如存放危險物品及管理需特別標示注意，以免發生公安事件。

消防安全部分，為強化危害性化學品災害搶救的救災效能及安全，消防局定期辦理教育訓練及廠商聯合演練，如搶救車輛、裝備器材整備等項目，並採購各式救災器材，今年年底將再增設1輛消防化學災害搶救機器人。

消防局統計資料顯示，目前列管危險工作場所有1904處，其中列為公共危險物品場所有68家，由消防局大、分隊定期進行消防安全檢查，並要求廠家落實公共危險物品管理工作。