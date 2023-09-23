外送平台也吹起裁員風？總部位於新加坡的foodpanda周五（22日）證實，為讓營運更精簡、更敏捷，公司正進行最新一輪裁員。而foodpanda母公司Delivery Hero也向外媒透露，已經在尋求出售東南亞業務的可能性。

這是foodpanda繼去年2月及9月以來的第3波裁員。據《數位時代》報導，經致電求證，foodpanda台灣表示，將遵從亞太區的指令，目前並沒有多訊息分享。報導中還指出，目前亞太區11國當中，台灣是營運最成功的國家，擁有10萬個簽約商家，並有10萬名外送員，而去年的GMV（網站成交金額）達新台幣700億元。

據美國財經媒體CNBC報導，foodpanda亞太區執行長Jakob Sebastian Angele在給員工的信中表示，當前公司的首要任務是變得更精簡、更有效率，甚至還要更敏捷，「為此我們需要簡化營運，以便我們可以在未來幾天採取更加結構化的作法」。但他並未說明有哪些部門受到影響，也未透露裁員人數。

德國媒體《WirtschaftsWoche》報導指出，foodpanda母公司Delivery Hero將出售新加坡、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國與寮國的foodpanda事業。但報導中並未提及台灣。

Delivery Hero向CNBC證實，的確正與多方進行討論，出售東南亞foodpanda事業的可能性，但目前僅處於初步階段，且未提及具體市場。