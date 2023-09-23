2023年日月潭萬人泳渡活動吸引超過2萬4000人報名參加。南投縣政府提供

一年一度的南投縣觀光盛事「萬人泳渡日月潭」24日將登場，全國超過2萬4000名報名泳者中，除了高齡73歲前總統馬英九將挑戰第10次泳渡日月潭，還有1個70年次的民眾黨南投縣議員簡千翔報名參加，如果泳渡日月潭成功，將成為第1個泳渡日月潭的現任縣議員。

萬人泳渡日月潭24日舉行 他勤練泳技要當首位「勇渡」縣議員

簡千翔說，為了參加這場活動，他1周前就開始天天在縣議會附近的遊泳池練習，今天早泳練習後，晚上就要先入住日月潭飯店「備戰」，帶頭「促進南投觀光經濟」，他說自己有信心可以成為第1個泳渡日月潭的現任縣議員，開心要跟各界游泳愛好者一起切磋泳技，他還不忘跟明天要一起泳渡日月潭的2萬多名泳者說「大家一起加油！」

今年42歲的民眾黨縣議員簡千翔，不但領有英國教育博士好學歷，更有著壯碩體格，他說自己原本就有運動的習慣，為了參與這場活動，報名後更把握機會到游泳池練習游泳，最近這幾天更加強天天晨泳練習，今天更提前到日月潭試試水溫，他說第1次參加日月潭泳渡活動難免有點緊張，但他有信心可以成為現任第1個成功泳渡日月潭的縣議員！

南投縣政府表示，一年一度的萬人泳渡日月潭嘉年華活動，是日月潭最具歷史與規模的活動，今年已經邁入第41屆，每年的中秋節前後，來自台灣與海外各地的游泳好手，齊聚日月潭朝霧碼頭處，參與這個盛會，從朝霧馬頭出發，伊達邵碼頭上岸，全程大約3000公尺，每年都吸引許多泳者報名參加，疫情期間一度停辦，去年一復辦就吸引超過2萬1000人參加，今年則吸引超過2萬4000人報名參加。