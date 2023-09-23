屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，造成數名消防員殉職、員工罹難，逾百人受傷。桃園市議員、國民黨立委參選人牛煦庭表示，2018年總統蔡英文、時任閣揆的副總統賴清德提出的「補充消防人力3000人」確定跳票，到執政尾聲，人力補部好、公安落實部了，「每次去勘災，意義何在？蔡總統只剩發文功能？」

牛煦庭今(23日)在臉書發文指出，屏東加工出口區發生火警，傷亡慘重，總統蔡英文臉書發文、南下勘災，如果這是執政的前兩年，可以說是苦民所苦，「但如今執政到尾聲，該補的人力補不好，該做的公安落實不了，每次去勘災，意義何在？」

牛煦庭指出，2015年，桃園新屋保齡球館大火造成6名消防員殉職，當時還在競選的蔡英文就承諾升級消防人員裝備，2018年消防節，更加碼宣示要「以五年為單位，補充消防人力3000人」。

「結果呢？」牛煦庭續指，2019年，台中大雅工廠失火造成2名消防人員殉職，蔡總統還在檢討裝備，更被消防人員抨擊，就是因為蔡英文2016年提出的拆除違章工廠計畫沒有下落，才導致2019年大雅違章工廠失火，人員殉職。如果落實了工廠公安，根本不會有2019年這場悲劇！

牛煦庭也點出，今年7月，蔡英文擴編消防人力的承諾滿5周年，內政部資料顯示，2018年到2023年這五年來，消防現有員額只增加了1,646人，根本不到蔡英文承諾的3,000人，確定跳票。甚至，近年來消防人員訓練總人次從16萬，降低至11萬，減少將近3成，人力吃緊，連最基本的訓練都做不到。

牛煦庭舉出數據，我國各縣市的消防人口服務比，幾乎都在1：1,300以上，其中臺北市1：1,370、新北市1：1,655、桃園市1：1,371、臺中市1：1,597、臺南市1：1,592、高雄市1：1,786；比美國的1:400普遍高出3倍。

牛煦庭砲轟，消防員超時出勤已經成為常態，蔡英文有時間擴編農業部，增設數位發展部，卻沒有心思擴編急需的消防人員編制。他也請教賴清德副總統：「蔡總統提出『補充3000人』的承諾時，當時你是行政院長，呼應『全力支持』，現在，蔡總統跳票，就等同你也跳票，人民如何再次相信你？」