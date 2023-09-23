金門副縣長李文良(左)致贈慰問金予金防部，由指揮官李定中(右)代表接受。(于家麒攝)

金門副縣長李文良(左五)率領縣府團隊前往金防部及金門醫院等單位慰問，並預祝國軍弟兄及工作人員中秋節愉快！(于家麒攝)

再過幾天就是一年一度的中秋佳節，為感謝軍方、金門醫院長期以來對後送醫療工作的努力與支援，守護鄉親的生命與健康，今(23)日下午由副縣長李文良率領縣府團隊前往金防部、金門醫院及海、岸巡等協勤單位，親自致贈慰問金與慰勞品，並預祝弟兄們及工作人員佳節愉快！

縣府慰問團下午由副縣長李文良代表縣長陳福海，率領民政處長陳金增、衛生局長蔡建鑫等人員，先後至金防部、金門醫院、第九海巡隊、岸巡隊、金門查緝隊、十二巡防區指揮部、軍機場及金門縣後備服務中心等單位慰問，並由李文良頒發慰問金及慰勞品，對於國軍官兵平日保家衛國之辛勞、金門醫院後送就醫及返鄉安寧工作的表現，以及軍方長期支援縣內大型活動醫護及例行後送病接送、海巡積極查緝走私維護地區治安，對空勤總隊協助載運緊急傷病患，表達由衷感謝。

縣府指出，金門地處離島，衛福部金門醫院為地區唯一的醫院，除提供醫療服務外，長期肩負基層轉診及急重症照護，並支援縣內各項大型活動救護工作；另有關緊急傷病患空中轉診赴台就醫，除有民間航空公司及空勤總隊執行勤務外，每週二、五軍機C-130後送則由金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連協助載送急重症病患；而烏坵鄉因受限地理位置與交通不便，辦理緊急醫療後送業務，長年仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊協助執行，也由於這麼多協勤單位的支援，才能共同守護鄉親的生命安全與健康。

金防部中將指揮官李定中表示，感謝金門縣政府在中秋節前夕前來慰問，為防區官兵弟兄加油打氣。在金門，軍民是一家，縣府若有任何需要協助的地方，無論是災防、地方活動等方面的需求，軍方一定會全力配合與支援，攜手合作保護好這片美好的家園。

李文良則說，金門真的跟其他地方不一樣，只有金門才有「軍民一家」的氛圍，也遠比其他縣市來得濃厚。防區官兵們平日駐守保家衛國，如今中秋節將至也有很多弟兄們需留守值勤，無法返家團圓；所謂「每逢佳節倍思親」，因此特別選在秋節前夕前來慰問，讓無法返家過節的弟兄們也能感到縣府的關懷與溫暖。