據《北京日報》報導，杭州第19屆亞洲運動會官方網站今天（9月23日）宣布了亞運會開幕式流程。19時58分，中華人民共和國主席、亞奧理事會代理主席習近平入場。20時，迎賓表演《水潤秋輝》開始，此後中華人民共和國國旗入場，升中華人民共和國國旗、奏唱中華人民共和國國歌。

約在20時08分左右，運動員入場式。運動員入場式結束後，依次是杭州第19屆亞運會組委會主席、浙江省省長致辭；杭州第19屆亞運會組委會主席、中國奧委會主席致辭；亞奧理事會代理主席致辭。

20時54分左右，中華人民共和國主席習近平宣佈第19屆亞洲運動會正式開幕。

之後亞奧理事會會旗入場，田徑運動員、教練員孫海平，女排運動員、中國女排「三連冠」主力隊員、中國排球協會副主席張蓉芳，射擊奧運冠軍、中國奧運史上首枚金牌獲得者許海峰，中國首枚冬奧會獎牌獲得者、先後奪得23項世界冠軍的速滑運動員葉喬波，中國第一位連續兩屆奧運會獲得跳馬項目金牌的體操奧運冠軍樓雲，跳水奧運冠軍、國際泳聯世錦賽五連冠獲得者郭晶晶，中國首位男子擊劍奧運冠軍、擊劍運動員仲滿以及游泳奧運冠軍、本屆亞運會申辦大使、2004年雅典奧運會女子100米蛙泳冠軍羅雪娟將在這個環節出場。

隨後，升亞奧理事會會旗、奏亞奧理事會會歌。中國羽毛球運動員鄭思維、乒乓球運動員孫穎莎將代表全體運動員宣誓。中國田徑裁判楊中民、射擊裁判高佳琦代表全體裁判員宣誓。

21時01分許，播放短片《相約杭州》，之後文藝表演開始。

21時28分左右，點燃杭州第19屆亞運會主火炬。

21時34分左右，現場播放主題歌《同愛同在》。