大陸一名劉姓男子急著替小孩掛號，結果在大廳踩到一灘尿後滑倒，經醫院鑑定構成十級傷，氣得向醫院討損害賠償20萬人民幣（約新台幣88萬元）。結果監視器調出來後發現，竟是一名2歲男童隨意小便。湖北省武漢市武昌區人民法院審理後認為，兒童監護人要負70%的賠償責任，判監護人應賠償劉男11萬餘人民幣（約新台幣48.4萬元）。

根據陸媒《環球時報》報導，劉男向醫院提出醫療費用、殘障賠償金、不能上班的損失等，林林總總近20萬人民幣（約新台幣88萬元），最終調解破局，雙方因此對簿公堂。

院方調出監視器發現，劉男經過事發地的前12秒，一名2歲男童就地小便，直到事發後2分鐘其保母才返回現場，用拖把清潔了地面的尿漬後離開。院方認為，劉男摔倒受傷的原因是男童亂便溺，他們非直接侵權人，且醫院在大廳進口、兩側、台階等均設有小心滑倒的告示，故醫院不應承擔責任。

湖北省武漢市武昌區人民法院審理後認為，劉男滑倒受傷的場所雖在醫院門診大廳，但劉男滑倒是男童隨地小便且尿漬未及時清理所致；從男童離開至劉男滑倒，時間僅12秒，醫院即使有巡視的清潔人員，也不可能在如此短的時間內發現並作出示警或清理，故造成劉男損害的責任人為男童。

法官指出，不過劉男在行走時未注意地面，且穿著拖鞋，在地面濕滑時不利於防範，本身也存在一定的過錯，因此判兒童監護人要負70%的賠償責任，須賠償劉男11萬餘人民幣（約新台幣48.4萬元）。

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