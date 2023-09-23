白天應付各種壓力，夜幕降臨，終於到了休息的時候，與親朋好友相聚、窩在家裡追劇，很多人習慣小酌幾杯，給自己獎勵一下，放鬆身心。不過，酒喝多了傷肝，不少病例在緊急住院時才發現肝病晚期、不到1年就去世，學者警告，即使沒有酗酒，一般人入夜休閒多喝幾杯的「飲酒時間」（wine o'clock）文化仍有可能危害健康，不知不覺錯失早期病徵發出的警鐘。

肝病有「沉默殺手」之稱。英國《每日郵報》報導，日前在英國肝臟研究協會會議發表的一項研究成果指出，英國每年約3萬人因慢性肝病急診入院，其中1.3萬名患者是首度確診肝病，17%住院期間死亡，37%在急診住院後1年內死亡，34%在出院1個月內再次住院。這些數據顯示，上萬人在得知自己罹患肝病之際為時已晚。

英國自1970年代以來，慢性肝病致死人數暴增4倍，每年導致逾1萬人去世，這是65歲以下年齡層主要死因之一。與其他許多疾病不同的是，飲酒、肥胖是肝病發生率不斷上升的主因。

為防肝病確診時已是晚期，有飲酒習慣的人最好多加注意身體異狀。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）助理教授金恩（Jessica King）說，研究團隊針對英格蘭各地醫院匿名記錄分析，讓學界首度從整體層面衡量肝病問題的嚴重程度，初步發現「緊急入院確診罹患肝病的人數不斷增加，患者存活率卻幾無進展」。她強調，團隊僅針對新冠肺炎大流行之前的幾年進行分析，疫情期間醫療服務中斷、民眾飲酒量增加，情況恐怕更糟。

英國肝臟信託基金會（British Liver Trust）政策主任賀迪奇（Vanessa Hebditch）說，很多人誤以為自己並非肝病風險族群：「人們以為酗酒者才會得肝病，這是錯誤觀念。其實不少人的飲酒量會對身體造成傷害。如果每天晚上喝半瓶葡萄酒，例如做菜、晚餐、看電視各來一杯，這樣的飲酒程度可能有害。甚至有人早餐時段就開喝氣泡白酒了。」

賀迪奇強調，另一個關鍵病因是脂肪肝，「主要風險因子是體重過重與第二型糖尿病，脂肪肝盛行率已見上升」，她認為家醫科醫師應多加利用肝纖維化掃描（fibroscan）等方式偵測肝病早期病徵。肝纖維化掃描可利用超音波測量肝硬度與肝臟變化。

主持這項最新研究的英國倫敦國王學院醫院（King's College Hospital）肝病研究中心教授柏納爾（William Bernal）說，團隊的研究發現證實了肝病臨床醫師的理解，亦即許多人首度發現病徵時已是晚期，後果恐怕很糟：「顯而易見，對於慢性肝病的早期檢測、預防有其必要，對於住院患者的護理也需要改善。研究團隊接下來要找出與讓提高存活率有關的照護方法。」

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