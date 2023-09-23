參加民眾將有機會欣賞約40位來自這3個國家的藝術家所呈現的押花作品。（士林區公所提供）

迎接美好秋天，為慶祝多采多姿的季節，北市士林區公所將於24日9時30分至11時30分在士林公民會館舉辦2023士林國際文化節系列活動「台日韓押花手作課程」，士林區公所表示，參加民眾有機會欣賞約40位來自這3個國家的藝術家所呈現的押花作品，還能在拼貼自然素材的過程中，實現身心的放鬆和平靜。

士林區長洪進達表示，本次活動結合國際押花藝術交流展覽，希望讓參加民眾和新移民朋友在生活中促進、培養對大自然美的感受，進一步發現、感受士林的土地和自然療癒能量，透過押花手作，以輕鬆有趣的方式互相交流押花作品背後的創作故事，拉近彼此距離。

士林區公所表示，透過押花藝術的優美，將台灣、日本和韓國的文化相互融合，參加民眾將有機會欣賞約40位來自這3個國家的藝術家所呈現的押花作品，這些作品不僅是對自然之美的讚嘆，還承載藝術家對大自然的深刻情感。

士林區公所也說，24日在押花藝術家的專業教學下，民眾不僅可以發現士林地區的自然之美，還能在選擇、拼貼自然素材的過程中，感受大自然賦予生命的韌性，並享受自然所帶來的美好，實現身心的放鬆和平靜。

首次報名參加的馬來西亞籍新移民則表示，很開心有這機會能夠融合生活經驗，創作獨一無二的押花作品，希望藉分享作品理念，以藝術的形式和其他人交朋友。