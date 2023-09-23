杭州亞運會開幕式彩排畫面。（圖片由開閉幕式導演組提供）

靜待「花」開！今天（9月23日）晚間8點，杭州第19屆亞運會開幕式將在杭州奧體中心體育場「大蓮花」上演。杭州亞運會開幕式以「潮起亞細亞」為主題，以水作為核心元素貫穿全場，寓意著新時代的中國正與亞洲、世界交融激蕩，就像浪潮一樣奔湧向前。

據《人民日報》「劇透」，開幕式上有5大看點：

看點一：「數位煙火」綻放別樣燦爛

主創團隊將通過數位技術從仰、俯、側視等角度，360度全景式展現錢江兩岸、杭州奧體中心場館群、「大蓮花」的電子煙火表演盛況，這將是開幕式的一個高光時刻。

觀眾通過電視、手機等媒體觀看開幕式電子煙火表演，整體觀賞效果優於現場。

看點二：地球最大銀幕搬上舞台

這次開幕式，現場將通過地屏、立體透視網幕的配合，通過裸眼3D的視效與虛擬影像的設計，直接把錢塘江、把青山綠水都搬到舞台之上。

開幕式總導演陸川透露，這個網幕是地球上最大的銀幕，有9個IMAX那麼大。

看點三：雙3D鋼絲首次亮相體育運動會

杭州亞運會將是雙3D鋼絲首次在體育運動會上全面展示。雙3D鋼絲，把雙人舞搬到了空中。兩位舞蹈演員身上各綁上4根鋼絲，在空中起舞，最快飛行速度接近了每秒4公尺（時速14.4公里）。

鋼絲總設計謝永偉介紹，雙人難度比單人表演增加了很多倍，比如整個索道的結構佈局上，兩個演員在一個三度空間裡面隨意飛行，還有8根鋼絲，空間限制非常大。

看點四：亞運會史上首個「數實融合」點火儀式

點火儀式採用萬眾參與、數位互聯的點火方式。

9月23日晚，每個線上、線下火炬手都是一個小火苗，一個發光點，匯聚在錢塘江上，形成一個具象「數位人」，踏著錢塘潮湧，躍入185公尺的立體網幕，和第六棒火炬手相匯，「數實融合」點燃主火炬塔，完成聖火點火儀式，真正體現全民參與的理念，展現「萬里尚為鄰」的友誼之情。

看點五：裸眼3D技術連接古今對話

開幕式上，觀眾能觀賞到一座裸眼3D拱宸橋，現場將通過一座拱宸橋連接古今，形成一場古今文化的對話和穿越。

觀眾還可以現場互動，共同燃放孔明燈，最終全場吟出張九齡的千古名句「相知無遠近，萬里尚為鄰」，道出了我們的心聲，亞洲的好朋友們哪怕遠隔萬里，也像好鄰居一樣親近。