北約好幾個國家面臨國會改選，有些參選人出現信心危機，主張不再支援烏克蘭，被稱為「烏克蘭疲勞」。這使得烏克蘭必須拿出更明確的戰果。烏克蘭南部前線指揮官表示，他的部隊已經在札波羅熱州韋爾博韋(Verbove)突破了俄羅斯的防禦，並預測更大的突破即將到來。

CNN報導，烏克蘭將軍亞歷山大•塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）告訴西方媒體：「我們在左翼（韋爾博韋附近）取得了突破，將繼續進一步推進，這一進程可望加速。」

「我承認沒有預期的那麼快，不像第二次世界大戰的電影中那樣。但是最重要的是，我們沒有失去戰場主動權。」

烏克蘭反攻部隊在最近幾星期聲稱，已經突破了俄羅斯在札波羅熱地區的「第一道防線」，顯然他們正在逼近龐大的龍牙、障礙、戰壕這一系列防禦網。

俄羅斯給出了不同的描述，他們聲稱爭奪還在繼續，並且烏軍的傷亡很大。然而，一些來自公開情報網的戰場影片明，一些烏克蘭部隊確實已經越過了韋爾博韋村附近的俄羅斯重要防線。

烏克蘭的長期目標是打下克里米亞半島，他們多次表示「戰爭起於克里米亞，也將結束於克里米亞」，從戰場環境來看，克里米亞也確實是俄軍最薄弱的地方，只要打斷俄羅斯與克里米亞的連結陸橋，就能使該地區陷入物資困境。

Oleksandr Tarnavskyi, the commander of the Tavriia operational-strategic group, has told Western media that Ukrainian soldiers broke through the Russian defence in Verbove, Zaporizhzhia Oblast.https://t.co/uJJQ4RMhQm pic.twitter.com/5RrxXvtIWJ — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 23, 2023

本月初，烏克蘭表示他們已經佔領了羅博蒂尼(Robotyne,羅博季涅)，並向南推進到新普羅皮夫卡(Novoprokopivka)。接下來他們花了很長的時間要擴大這個突出部，並爭奪村莊南部和東部高地控制權的戰鬥，也就是羅博蒂尼以東的韋爾伯韋。

然而，真正的目標是羅博蒂尼以南的20公里的戰略樞紐托克馬克(Tokmak)，這裡有多條重要公路交會，是烏克蘭在南方作戰的第一個主要目標。

塔納夫斯基說：「目前俄羅斯人正在依賴他們那裡的防禦縱深，但我相信當我們打擊托克馬克時，將會有重大突破。」

塔爾納夫斯基表示，主要的問題不是「蘇羅維金防線」，而是「地雷，散布在十字路口、林木線和林木線之間都有龐大的雷區」。

這位將軍表示，要反攻取得成功，烏克蘭軍隊至少需要到達托克馬克，那是最低程度的目標，大目標是到達州邊界。

儘管將軍承認進攻進展沒有預期的那麼快，但秋冬天不會減緩反攻的速度。他說，雖然季情性的秋季的強降雨，烏克蘭的地面變得潮濕，使得坦克等重型機械的行動變得更加困難，但是烏克蘭軍隊大部分是步行，以小股部隊分別行動。

這位將軍說，進展緩慢的原因之一，是俄羅斯也在與烏克蘭的戰鬥中學到一些教訓。「俄羅斯人學得很快，因為他們別無選擇。要是他們不墨守成規，他們就會更快被我們擊敗。我不會說他們正在適應我們的行動，因為我們也能很快改變策略。」

當被問及西方國家（包括美國）對繼續向烏克蘭供應武器的看法，出現懷疑甚至反對時，塔爾納夫斯基表示「尊重他們的觀點」。

「我們只有一個目標-完全收復領土。不管有多困難，我們都會繼續努力。我甚至要感謝懷疑論者，他們的批評，也影響了我們對任務的積極態度。」

在訪談中，將軍也對瓦格納傭兵部隊的現狀進行了評價。他說，在該組織前老闆•普里格津(Yevgeny Prigozhin)死亡後 ，瓦格納部隊仍然在前線到處出現，而且依然棘手。「每當敵人開始表現得更強時，烏軍部隊就會猜測，是不是瓦格納加入作戰了。」

「但是今天我所在的前線地區，沒有遇到瓦格納部隊，至於赫爾松方向？我不便發表。」

昨天，烏克蘭對俄羅斯黑海艦隊總部發動了飛彈襲擊，CNN記者問塔爾納夫斯基，對這一連串的打擊有什看法？

他說：「打擊行動的成功不僅在於摧毀當地的敵人，還在摧毀裝備、人員的集中地點，特別是摧毀指揮中心。使他們造成混亂。對前線部隊來說，特別能鼓舞士氣，帶來了對未來的希望」。