許多人在工作的舒適圈待久了，就不願跳出來嘗試新事物，但有的人則是不滿足於現狀，喜歡不斷接受挑戰。《搜狐網》近日分享4個勇於改變的生肖，他們在工作上敢闖敢衝，認為挑戰才有助於成長，累積個人實力。

▎生肖豬

生肖豬抗壓性極強，即使面對強大壓力，依舊能保持最佳狀態，工作上得失心不重，對於他們而言，冒險與挑戰才能開發潛力，在不斷競爭的狀況下也能獲得機會，面對職場不喜歡待在舒適圈，喜歡挑戰得到更多經驗，有利於職業生涯。

▎生肖虎

生肖虎心思細膩又開朗，面對工作時意志堅定，遇到複雜問題時，從來都不會慌了手腳，反而會願意投入時間與精力去挑戰，認為這樣同時有助於提升技能，而生肖虎從而累積不少實力，在工作上就會被主管看見，工作職位得以越爬越高。

▎生肖羊

生肖羊敢於突破，勇敢尋求新的機會，能闖出不一樣的路，工作上特別積極，接到新的任務後，就會不斷嘗試找方法解決，或是專研新領域，面對極高的壓力，反而越挫越勇，喜歡創新的精神為他們帶來不少機會，事業一步步提升。

▎生肖龍

生肖龍面對工作時，總是不滿足於現狀，喜歡不斷突破，一邊向別人學習新知，讓自己越來越強，累積豐富的經驗，就算失敗了也不氣餒，反而會不斷反省，日後不要再犯相同錯誤，雖然承受許多壓力，依舊抱持初衷完成夢想，在職場上發光發熱。