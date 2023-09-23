俗話說「幫理不幫親」，意指即便是最親近的人犯了錯，也能不徇私偏袒，不過《搜狐網》運勢專欄點名3星座卻是相當護短，只要是自己人，就會無條件站在對方身邊力挺到底，槍口一致對外。

▍巨蟹座

巨蟹座個性敏感，相當重感情，為了自己在意的人，平時明辨是非的巨蟹不在乎成為蠻不講理的人，一心以親友利益和感受為優先，並且成為他們最堅強的後盾，只要有人敢膽冒犯自己在乎的人，巨蟹便做不到理智應對。

▍獅子座

獅子座自信慷慨，願意為了自己所愛的人豁出去，只要對方有需要，他們會傾盡所有給予支持。對獅子而言，「自己人」不僅是重要的守護對象那麼簡單，更代表著部分的自己，兩者榮辱與共，所以當自己人被找麻煩，獅子覺得自己也必須跳出來爭口氣，至於對錯則不在獅子的考量範圍內。

▍天秤座

天秤座講求公平正義且待人和善有理，無論走到哪裡就好像自帶光環一樣，讓人不由得想更加親近，不過一旦遇到自己在意的對象，他們就像變了一個人一樣，成了最忠誠的支持者，無論是誰對誰錯，天秤都會毫不猶豫地站在自己人身邊，只對人不對事，全力維護到底。