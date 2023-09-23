南韓最大在野黨共同民主黨的一名發言人表示，黨魁李在明今天結束24天的絕食抗議。南韓國會2天前已投票通過解除李在明的羈押豁免權，允許檢方以收賄罪嫌將他逮捕。

路透社報導，共同民主黨的發言人向媒體記者表示，李在明將暫時住院觀察，同時也將按照時程出庭。

李在明遭控在一起開發案中收受企業賄賂，檢方為進行相關調查，本月尋求將他逮捕。李在明疑似在擔任京畿道知事期間，要求一家公司非法轉移800萬美元（約新台幣2億5600萬元）資金至北韓。

李在明還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失200億韓元（約新台幣4億8200萬元），涉嫌瀆職。

李在明去年代表共同民主黨參選總統，最後敗給保守派候選人尹錫悅。他否認不法行為，稱這些指控全是「捏造」和「政治陰謀」。

李在明今年8月31日開始絕食抗議，理由包括尹錫悅政府經濟管理不善、媒體自由受到威脅，以及未能抵制日本排放核處理水等。

由共同民主黨掌控的南韓國會21日投票，意外通過解除李在明的逮捕豁免權，引發他的支持群眾反彈。

據京畿道南部地方警察廳一名官員說法，警方今天逮捕一名40多歲男子，他在網路上張貼10多名與李在明不同派系的國會議員姓名，並寫道「得去找找家裡那把狙擊步槍了」，警方將尋求依恐嚇罪將他羈押。

南韓將於明年4月舉行國會選舉。