效力紅襪隊的旅美好手張育成結束今年球季，將在9月27日清晨返抵國門，也將首次親眼見到今年出生的女兒，他也提到，雖然很可惜沒有參加這次杭州亞運，但會準時收看轉播，「讓我們一起為中華隊加油，無論是哪種項目，都要把金牌帶回台灣。」

張育成今年因為世界棒球經典賽提前「開機」，回到美國展開新球季，但在4月時打擊狀況逐漸升溫時卻碰上傷勢攪局，因鉤狀骨骨折進入傷兵名單，重回賽場後一段時間又遭到指定讓渡（DFA），最後決定續留紅襪，但被下放小聯盟。

在3A結束今年球季，張育成預告自己將在27日清晨5點25分抵達台灣，他寫道：「謝謝球迷跟媒體朋友一直以來的支持與協助，我將持續努力、繼續練習、機會來臨、隨時上場！」

張育成也提到，對於這次杭州亞運沒能再披上國家隊戰袍，但他會成為中華隊最佳應援團，為他們加油，希望不管是哪種項目都要奪金，把金牌帶回台灣。