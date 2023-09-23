杭州第19屆亞運會將於今晚開幕，各方共赴亞運之約。據央視新聞報導，開幕式總導演、總製作人沙曉嵐表示，本屆杭州亞運開幕式主題定名為《潮起亞細亞》。整場開幕式的儀式及表演以水為串聯、潮為意向，通過「潮起亞細亞」展現新時代中國與亞洲、與世界的交融激蕩。

沙曉嵐表示，潮最能代表浙江地域特色，錢塘江大潮為各界所熟知。亞細亞是亞洲的全稱，所以把主題定為《潮起亞細亞》。

潮，是錢塘的記憶，是體育的躍動，是浙江的精神，是時代的脈搏，因其前赴後繼的形象，在中國文化中被寓以特殊的含義。以《潮起亞細亞》為開幕式總主題，彰顯出地域的自然標識、人文的獨特魅力、運動的蓬勃力量和時代的發展趨勢。

整場開幕式上篇為「國風之潮」，中篇為「體育之潮」，下篇為「人文之潮」，而呈現的方式則體現了「科技之潮」。

沙曉嵐表示，創作時把宋韻文化作為上篇的核心表達，有5000年的良渚，到了近千年的杭州的宋韻，再穿越到當今的現代杭州，大家可以看到通過拱宸橋連接了古今的杭州。通過第二篇章裡的體育之潮，把體育元素充分地展現。包括體育運動的標識、運動符號、一些球類的表演。到了下篇叫做人文之潮，綠水青山就是金山銀山，幸福的生活，綠水青山在這個當中。

開幕式演出中「綠色」理念將貫穿始終。

關於杭州第19屆亞運會的開幕式，導演組還重點介紹了綠色、智能、人文元素。

本屆亞運會的辦賽理念是「綠色、智能、節儉、文明」，開幕式的演出也將「綠色」理念貫穿始終，首先就是不燃放煙火。

沙曉嵐解釋，只要放煙火，空中一定會有煙塵粉塵等等一些汙染，通過不放煙火來表達杭州亞運的理念、想法、包括環保的意識。在科技的運用上，沙曉嵐透露，本次點火採用的是數位點火。

沙曉嵐說，今晚的節目想呈現出體育本質：強身健體。強身健體絕不是幾個人或者幾群人的事情，是全民的事情。如果有更多的人參與點燃盛火，幾百萬人、幾千萬人、上億人參與到點火上面，一是世界首創，二是最大限度讓全民來參與，三是體現了世界亞洲共此時，最終一條，是人類命運共同體具體的實踐。