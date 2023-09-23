針對超思、進口蛋爭議事件，「Lin bay好油」林裕紘常在臉書撰文批評；但他於22日發文表示，自己遭網軍恐嚇，在考慮到老婆、家人安全後，將關閉粉絲專頁。前立委郭正亮要求總統蔡英文、副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦等3位出來表態，說我們要維護Lin Bay好油的發言權力。

郭正亮今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，事實上，被恐嚇的人很多，國民黨立委王鴻薇也被恐嚇，不過她有去報警。針對Lin Bay好油這個案子，桃園市副市長蘇俊賓在臉書留言，這個案子已經交給桃園市警局，市府也交給桃園地檢署。

郭正亮質疑，恐嚇的人可能是親綠人士，行政院長陳建仁基本上是看守性質。他希望新潮流的長官應該出來表態，比如賴清德、鄭文燦，應該出來表態，不然有人會嚴重懷疑這個人是不是來護前畜產會董事長林聰賢的。他覺得，鄭文燦、賴清德要出來表態，我們要維護Lin Bay好油的發言權力，爆料有助於民主進步。

郭正亮指出，民進黨以前也捍衛言論自由，所以這件事一定要有權力的人出來表態才有用，陳建仁出來沒有用，他只是掛名而已，真正有權力的是總統蔡英文、賴清德、鄭文燦，請這3位出來表態。

郭正亮表示，希望警政署長、刑事警察局長、法務部長也出來表態說，要捍衛Lin Bay好油的發言權力，這樣大家才會信服，因為要藍綠都出來表態，國民黨已經出來表態說，要力挺Lin Bay好油的言論自由，是針對公共利益，這不是黨派問題。