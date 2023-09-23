巴西進口蛋食安疑慮持續延燒，國民黨台北市議員游淑慧23日揭露，除了勤億外，第三號巴西蛋買家永成蛋品也是第一時間我關注的對象，勤億買了600萬顆、永成則買了402萬顆，且兩間廠商都有提供蛋品給學校營養午餐的團膳業者，已經要求衛生局跟教育局「確認所有巴西蛋的使用去向，沒有流進校園。」

游淑慧表示，根據教育部規定，「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」明定蛋類應使用國產在地的產品。簡言之，學校營養午餐不能使用進口蛋，且日前就要求教育局查核，有5間團膳公司使用永成蛋品的液及生鮮全蛋，供應本市台北市34校；使用勤億液蛋及生鮮全蛋的有1家團膳，共計供應本市16校。

游淑慧表示，今日已再發文衛生局和教育局，要勾稽相關憑證，查核業者蛋品的供應，確認所有巴西蛋的使用去向，沒有流進校園。「因為白白一顆雞蛋，看不出產地，打成蛋液更是難以辨識。」游淑慧說，業者買了巴西蛋，不主動說，還發聲明保證自己蛋都是國產蛋，等被發現才強調說巴西蛋都只做特定用途，這實在讓人心累。

游淑慧也直言，大家都知道這波蛋風暴業者也都挺無辜的，都是聽命行事、配合農業部的要求。但事情既然發生了，為了讓消費者安心，現在只希望大家都坦承面對，主動通報、配合調查、公開資訊。