《成功補習班》由藍正龍執導，詹懷雲、邱以太在片中擔任雙男主角，將高中生叛逆、青春的模樣完美呈現，電影中還有兩人激吻鏡頭。2位男主角在受訪時表示：「親男生會感覺到對方臉上的胡渣，而且舌頭比較大」，詹懷雲不害臊繼續：「他的舌頭被我的嘴巴包住，特別滿！」邱以太回應也不輸他：「我細細的品嚐那個感受。」

談到那顆激吻鏡頭，2人表示，無論是讀本或是要拍之前「都沒什麼感覺，也不緊張。」詹懷雲表示：「我就是活在當下的人，當下要這樣拍，就這樣拍。」兩個人一個豪放、一個內斂，邱以太笑說：「我比較會鑽牛角尖，拍攝當下我會一直糾結細節，詹懷雲就會叫我『不要想那麼多啦！』。」如果用一個顏色形容對方，會是什麼？邱以太秒回：「詹懷雲是藍色，很浪！不在乎別人就做自己，很帥。」；而詹懷雲想了一下則說：「邱以太是粉紅色的，調皮，活潑，古靈精怪。」沒想到邱以太神來一筆回應：「粉紅色就是騷，我們一個浪、一個騷。」

2個大男生長相帥氣，但各自強調：「沒有偶像包袱，什麼樣的角色都願意嘗試。」邱以太更坦言：「我小時候不覺得自己帥，國中時我還看著鏡子想過，原來我這樣叫做帥哥？」都是帥哥，感情之路不吃香嗎？邱以太表示：「以前我不敢跟女生說話的，連前女友都是因為她先來搭話，但現在進步很多了。」而詹懷雲則認為：「感情觀隨著年紀會變，過去曾有比較執著的階段，現在又還好了，但我對朋友很重義氣。」

詹懷雲自2016年拍攝電影《我的蛋男情人》之後淡出螢光幕，一直到今年才陸續有作品誕生。提到這段空窗期，詹懷雲不諱言「我是一個叛逆的人，在那個階段，我去做了饒舌，頭髮弄了髒辮，當然還是有去試鏡，結果人家看到我的頭髮，以為我是去鬧的。」邱以太回想前一部大銀幕作品《下半場》則表示：「過去也有叛逆的階段，但我真的很喜歡表演，我很有熱情。」2個叛逆的男生跟導演藍正龍合作，被笑說：「彷彿《侏羅紀世界》，而藍正龍則是「馴龍高手」，鎮得住2隻小迅猛龍。」