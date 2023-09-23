推薦︰<足球> 967 曼聯 @ 班來 讓分 班來 (+1)

英超週日凌將會由本賽季開局都不太理想的班來和曼聯對戰，班來本賽季前3場主場全部敗陣，曼聯則首2輪作客全敗，相方都沒有太大的取勝本錢，若最後平手各取1分也不會意外。

【足球-英超】[曼聯 @ 班來][09/24(日)03:00] [編號 967]

上賽季在英冠奪冠的班來，本賽季升上英超後仍沒有適應下來，4輪比賽過後只得1平3敗不勝的成績。在對上曼城、阿斯頓維拉以及熱刺時，每場後防都最少丟3球，反映出防線上仍未有能力抵擋英超水準的進攻。但班來最近2次和同級對手諾定咸森林對戰中都未嘗丟球，上輪聯賽甚至能夠憑藉 薛基·岩杜尼 (Zeki Amdouni) 的進球首先打開紀錄，換言之若對手不在狀態次下班來也不一定沒有機會，在曼聯近況實在糟糕的情況下班來也許能夠打平取得1分。

在3:4不敵拜仁之後曼聯遭遇各項賽事三連敗，是本賽季的第四敗。且三連敗期間每場都有3個丟球，這是曼聯自1978年12月以來首次連續3場比賽被對手攻破3次或以上。而安德烈·奧拿拿（André Onana）成為了眾矢之的，本賽季一共出戰6場比賽已經失掉了14球，令一眾曼迷忍無可忍。這一波的劣勢跟 埃里克·滕哈赫 Erik ten Hag 在本賽季過急的變陣不無關係，主打由後線進攻，中前鋒拉開防線將中場引進中路作攻擊，本賽季的9個顆球當中只有2球是由前鋒所進，其他都是中後場球員得分，目前反而卡洛斯·卡塞米洛(Carlos Casemiro)成為了首席射手(3球)。

這般調整有著一定風險，卡塞米洛往前壓，克里斯蒂安·埃里克森(Christian Eriksen) 或 史考特·麥克托米奈(Scott McTominay) 移後，這樣就等於在最佳的防守中場沒有過濾對手滲透和阻止對方突破的功能。不過紅魔鬼也是有積極的一面，新加盟的拉斯穆斯·霍伊倫德（Rasmus Højlund）有朝氣有拼勁，而塞爾希奧·雷吉隆（Sergio Reguilón）的傳中球會比蒂雷爾·馬拉西亞（Tyrell Malacia的質量較高，卡塞米洛作為後上殺手效果尚算可以。

滕哈赫需要看清楚形勢，在敗陣給布來頓之後球員間爆發起衝突是再清晰不過的信號，既然球員們已經看到問題，作為主帥的就要立刻解決。所幸此番對手不過是區區升班馬班來，相信曼聯有能力避免四連敗的局面出現。

推薦︰<足球> 601 塞爾塔維戈 @ 巴塞隆納 讓分 巴塞隆納 (-1)

西甲聯賽方面巴塞隆納主迎塞爾塔維戈。巴塞目前處於各項賽事五連勝之中，反觀塞爾塔維戈開季5輪只的1勝，雙方近況高下立判，看好主場作戰的巴塞是役能夠全取3分。

【足球-西甲】[塞爾塔維戈 @ 巴塞隆納][09/24(日)00:30] [編號 601]

巴塞本賽季交出夢幻開局，自從聯賽序幕戰打平了加赫塔菲之後，球隊迅速作出調整，連同歐冠的比賽目前已經進行了一波五連勝的戰績。巴塞攻防兩端都盡善盡美，哈維 (Xavi) 執教能力也日漸得到認同。五連勝這期間單場最少攻進2球，平均每場3.6球，後防方面有3場零封對手。火熱的進攻線上兩名租借球員發揮出色：若奧·坎塞洛(João Cancelo) 以及若奧·菲利克斯 (João Félix)，他們來到了巴塞之後迅速融入，為哈維提供了新的戰術方案，在擁有羅伯特·萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) 以及 費蘭·托雷斯(Ferran Torres)的鋒線上錦上添花。

巴塞主場戰績向來優秀，上賽季得15勝3平1敗，攻進37球僅丟4球。本賽季前2輪主場依然全勝，得7球沒丟球，是役主場作戰的巴塞必勝無疑。

塞爾塔維戈近況非常一般，頭5輪比賽只得1勝1平3敗。本賽季中前場變動較大，在法甲里爾擁有優異表現的莊拿芬.班巴 (Jonathan Bamba) 以及上賽季荷甲神射手 杜維卡斯 (Tasos Douvikas) 都加盟了球隊，但還不夠時間和 伊亞古·亞斯巴斯 (Iago Aspas) 好好磨合，導致球隊開局進攻端表現不夠理想，有3場都沒有攻破對手大門。與此同時後防表現令人擔優，前5輪比賽每場都有丟球。唯一亮點是，奧斯卡·明格薩 (Óscar Mingueza) 本場將會倒戈對戰老東家，他最近在接受採訪時就如果取得進球一定不會過度慶祝，對巴塞保持尊重。考慮到塞爾塔維戈最近2次作客巴塞均落敗收場，球隊此行兇多吉少。