日本各地相繼出現有人吃了青森縣八戶市鐵路便當公司「吉田屋」商品後，發生嘔吐腹瀉等情況，八戶市保健所今天指出，判斷是從便當內檢出金黃色葡萄球菌等所造成的食物中毒。

日本青森電視台報導，由於無法預測業者到何時才能去除食品衛生上的危害，所以八戶市保健所勒令吉田屋從今天起全面停業。不過，吉田屋已於事發後的9月17日起自主停業。

八戶市保健所日前表示，問題商品是9月15日及16日製造，已在33個都道府縣流通的大約2萬2000個便當。

八戶市保健所指出，截至9月21日止獲報食物中毒患者共270人，分布在21個都縣，年齡從未滿10歲到90多歲不等。不過，在9月22日上午9時的時間點，全日本共有301人表示身體不適，接下來隨著各地方政府通報，患者人數可能會進一步增加。

吉田屋今天下午也更新官網資訊，公布社長吉田廣城道歉聲明。吉田屋未來將舉行記者會，對外說明防止再度發生的對策等事項。