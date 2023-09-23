雲林縣23日新增2例登革熱確定病例，都在古坑鄉，分別位於古坑鄉朝陽村與荷苞村，全縣累計已411例，其中古坑鄉323例最多，鄉內又以荷包村的113例最為嚴重，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

縣衛生局表示，登革熱確定411例中，以古坑鄉323例最多，其次斗六市66例，另外斗南鎮5例、林內鄉5例、虎尾鎮5例、西螺鎮3例、莿桐鄉2例、大埤鄉1例、台西鄉1例。

衛生局提醒，登革熱疫情尚未趨緩，預防登革熱需靠政府與全體民眾共同努力，落實環境孳清，以杜絕病媒蚊孳生。呼籲鄉親執行容器減量與落實孳清，以「清除再清除、檢查再檢查」的最高標準，整頓住家及工作環境。

衛生局強調，為遏止疫情持續擴大，雲林縣持續加強各場域登革熱防治稽查，若查獲陽性孳生源將逕行舉發，登革熱疫情熱區古坑鄉荷苞村處6000元罰鍰，其他地區處3000元罰鍰。